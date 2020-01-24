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Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saati ve ezan vakti

Bir Cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar, bugün camileri dolduracaklar. Bu nedenle de Cuma namazı saati ve ezan vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, bugün Cuma saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Haberimizde, İstanbul, , , İzmir, gibi büyükşehirler başta olmak üzere illerimize göre ezan vakitleri ve namaz saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 günü Cuma saati ve ezan vakti...

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:06 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta? 24 Ocak Cuma namazı saati ve ezan vakti

İslam alemi, yeni bir Cuma gününe ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bugün yine eller dua için semaya kaldırılacak ve ibadet için öğle vaktin camiler dolup taşacak. Cuma saati yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunuyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 24 Ocak 2020 günü Cuma saati ve ezan vakti yer alıyor. Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir başta olmak üzere tüm illerimizin namaz vakitlerine haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz. İşte illerimize göre Cuma namazı saati ve ezan vakitleri.

CUMA SAAT KAÇTA? 24 CAK 2020

İşte illerimize göre cuma namazı saatleri ve ezan vakitleri...

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Cuma namazı saat kaçta? 24 Ocak Cuma namazı saati ve ezan vakti
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