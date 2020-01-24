Son dakika: Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın
Esenyurt TEM yolunda son dakika gelişmesi... Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş Tarihi: 24.1.2020 17:41Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 17:59ABONE OL
Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.