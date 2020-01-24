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Son dakika: Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda

TEM yolunda son dakika gelişmesi... Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 17:59 ABONE OL
Son dakika: Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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Son dakika: Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki tırda yangın
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