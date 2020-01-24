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Son dakika: Eski mankenin evinde korkunç olay! Mahkeme buz kesti!

'da Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgün'ü (35) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Olay gecesi Yılgün'ün elinde bulunan bıçağın boğuşma sırasında göğsüne sapladığını iddia eden Şahin, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Alev Ç.'nin duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Olayla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika: Eski mankenin evinde korkunç olay! Mahkeme buz kesti!

Olay, Mudanya ilçesinde, geçen yılın Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Eski mankenin evinde korkunç olay! Mahkeme buz kesti!
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