Son dakika: Eski mankenin evinde korkunç olay! Mahkeme buz kesti!

Olay, Mudanya ilçesinde, geçen yılın Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre, evinde Onur Yılgün ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgün'ü göğsünden yaraladı. Yılgün, kanlar içinde kalırken, Şahin de Alev Ç.'yi alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgün, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp, yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.