Türkiye fay hatları ve deprem risk haritası 2020: MTA ve AFAD fay hattı sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

Dün akşam Manisa, bu sabah Ankara'da gerçekleşen depremler büyük panik yarattı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4, Ankara'nın Akyurt ilçesinde ise 4.5 şiddetinde gerçekleşen depremler bölge halkının tedirginlik yaşamasına sebep oldu. Özellikle Manisa'da gerçekleşen sarsıntının İstanbul'da da hissedilmesi neticesinde çeşitli sorular öne çıktı.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI?

Bunların başında ise, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi?' sorusu geliyor. Bilindiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

AFAD VE MTA FAY HATTI SORGULAMA 2020

Evlerinin yakınından ya da altında fay hattı bulunup bulunmadığını merak eden vatandaşlar, AFAD ve MTA yenilenmiş haritası ile sorgulama yapıp bu meraklarını giderebilir. MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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