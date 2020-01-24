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'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

Çevre Şehircilik Bakanı , 'da 5.4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Akhisar ilçesini ziyarete edip, hasar gören binalarda inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı, depremzedeler ile görüştü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 15:54 ABONE OL
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Akhisar Havaalanı'nda Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Mehmet Ali Özkan, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'ne geçti. Burada hasar gören binaları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerle de görüşüp, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Kurum, "Yaralarını en kısa sürede saracağız, hiç merak etmeyin. Canınıza bir şey olmadı ya önemli olan o. Gerekeni yapacağız. Bu süre zarfında sizleri de bir yerlerde misafir edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, Vali Ahmet Deniz'e de "Ağır hasarlı binaları kullanmayalım. Kimseyi de bu binalara sokmayalım' uyarasında bulundu. Burada çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, depremde en fazla hasar gören yapı olan Karabörklü Camii'nde incelemede bulunup, mahalleye en kısa sürede yeni bir cami yapılacağını kaydetti.

Bakan Kurum, buradaki ziyaretin ardından depremden etkilenen bir diğer kırsal mahalle olan Selçikli'ye geçip, burada da incelemelerde bulundu.

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin
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