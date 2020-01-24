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ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, yapabilir mi?

Şubat Celp dönemi askerlik yerlerinin vatandaşların erişimine açıklanması ile nedir? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Şubat ayında askere giderek silahaltına alınacak olan yedek subay/astsubay ve erler, acemi birliklerinin neresi olacağını merak ediyordu. Sonuçların açıklanması ile bazı terimlerin anlamları da merak konusu haline geldi. Peki, E devlet ekranında karşılaşılan Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, yapabilir mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 10:00 ABONE OL
Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi?

E devlet ekranında karşılaşılan sınıflandırılmış yükümlü ne demek sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Askerlik yerlerinin vatandaşların erişimine açılması ile kişiler hangi sınıf ve birliğe teslim olacağını da öğrenmiş oldu. Konu ile ilgili olarak yer alan bazı terimler de merak konusu haline geldi. Peki, Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider, bedelli askerlik yapabilir mi? İşte tüm detaylar…

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER, BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?
Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ ASKERE NE ZAMAN GİDER?
Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet kapısından sorgulayabilecek. e-Devlet'e giriş yapacak olan adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında temin edebilecek.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE ZAMAN ASKERE GİDER?

Sevk edilecek eğitim merkezi, e-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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