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Son dakika haberi: ’da çok şiddetli ! Ölü ve yaralı sayısı artıyor! ve son depremler listesi BURADA…

ve 'tan gelen son dakika haberine göre, ’ın sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saatler 20.55’i gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yerin 5.0 metre derinliğinde olduğu belirtilen depremde ölü ve yaralılar olduğu bilgisi gelirken vatandaşlar sarsıntının yaşandığı andan beri depreme ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte Elazığ Depremine ilişkin son dakika gelişmeleri detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 22:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi'nden son dakika olarak paylaşıldı. Alınan bilgilere göre saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Deprem başta Malatya olmak üzere pek çok il ve ilçede hissedilirken hissedilirken ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaşanan sarsıntının ardından pek çok vatandaş korku ve panik yaşamaya devam ediyor. İşte Elazığ depremi ne ilişkin detaylar ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika gelişmeleri…

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! 24 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Elazığ'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…
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