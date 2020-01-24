Son dakika haberi: Elazığ’da çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı sayısı artıyor! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi'nden son dakika olarak paylaşıldı. Alınan bilgilere göre saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Deprem başta Malatya olmak üzere pek çok il ve ilçede hissedilirken hissedilirken ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaşanan sarsıntının ardından pek çok vatandaş korku ve panik yaşamaya devam ediyor. İşte Elazığ depremi ne ilişkin detaylar ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika gelişmeleri…

ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM! 24 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Elazığ'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…