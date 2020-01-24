Son Dakika Haberi: Üniversite sınavı stresine girdi, özel hastaneye gitti! Doktorun verdiği ilaç kör etti

Son dakika haberi... Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Sargın'ın 3 çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi. Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, HAYATI ALT ÜST OLDU!

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Hikmet Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü. 17 yaşındaki kız, hastaneye götürüldükten sonra ise hayatının kâbusunu yaşadı!

İşte, son dakika haberinin öne çıkan detayları;