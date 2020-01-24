Yeni bedelli askerlik kaç gün yapılacak? 2020 Bedelli askerlik kaç gün sürecek?

MSB'nin yeni askerlik sistemi kılavuzunda yapılan açıklamalara göre yeni bedelli askerlik kaç gün yapılacak merak ediliyor. Belirlenen ücret karşılığında başvuruda bulunan binlerce kişi gelen son dakika haberinin ardından vatani görevlerini gerçekleştirecekleri yerleri öğrenmiş oldu. Bunun üzerine ise konu ile ilgili bazı detaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, bu yıl müracaat eden yükümlüler için 2020 Bedelli askerlik kaç gün yapılacak? Yeni Bedelli askerlik kaç gün sürecek? İşte detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN YAPILACAK?

Ücret ödemesini yaptıktan sonra bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak vatandaşlar, toplam bir ay temel askerlik hizmeti alacak. Süre sonunda vatandaşların askerlik yükümlülükleri kalmayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI KAÇ?

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

a. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında;a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 30 Haziran 2020 saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.