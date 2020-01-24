Yol ve iaşe bedeli nasıl hesaplanır? Nereden alınır, hangi hesaba yatar?

Askerlik yol parası olarak bilinen askeri yol ve iaşe bedeli iki kalemden oluşan ve tek seferde yapılan bir ödemedir. Bu ödemenin ilk kısmında askerin birliğine teslim olmadan önceki yol masrafı ödenir. Otobüs biletlerinin mesafeye göre fiyat farklılığı göstermesinden dolayı yol bedelinin kesin bir tutarı bulunmuyor. Askerlerin sevk döneminin yaklaşmasıyla birlikte askerlik şubeleri belediyelere resmi bir yazı göndererek sevk olacak askerlerin otobüs bilet fiyatlarının araştırılmasını ve şubeye bildirilmesini talep eder.

ASKERLİK YOL PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Askerlik yol ücretinin alınabilmesi için yapılması mecburi olunan askerlik görevinin yapılacak olması gerekmektedir. Bu ücretin verilmesi için askerliğe gidilmeden önce yapılması gereken tüm işlemlerin gerçekleştirilmiş olması ve eksik bir belge olmaması gerekmektedir. Uçak aracılığı ile askerliğini yapacakları bölgeye gidecek olanların biletlerini önce kendi ceplerinden almaları gerekmektedir. Ödemeler devlet tarafından sonrasında yapılacaktır.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

Devlet tarafından yatırılan yol parasının sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.

ASKERLİK YOL PARASI NEREYE YATIRILIR?

Askerlik yol parası PTT şubelerine yatırılmaktadır. PTT şubelerinden ya da PTT ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile askerlik yol parasını çekmek mümkündür. Paranın alınabilmesi için kimlik numarası yeterli olmaktadır. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.