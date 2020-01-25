Elazığ’da deprem 6.8

Türkiye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan 5.4 ve Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından dün akşam 20.55'de bu kez şiddetli bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde, Elazığ ve Malatya'da ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi de yaralandı. 6.7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Samsun'dan Hatay'a kadar Türkiye'nin doğusundaki illerin yanı sıra Suriye ve Irak'ı da kapsayan geniş bir coğrafyada hissedildi. Depremde Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hastanelerde şu anda 2'si ağır 12 yaralımız var" dedi. Malatya Valisi Aydın Baruş da depremde 6 vatandaşın öldüğünü açıkladı. Baruş, "Doğanyol, Pötürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı" diye konuştu.Sadece Elazığ ve Malatya'da değil, bütün çevre illerde büyük panik yaşandı. Bu sırada yaralanan çok sayıda vatandaş hastanelerde tedavi altına alındı. Kahramanmaraş'ta, Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce (57), binadan kaçmak isterken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede, büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 sarsıntı meydana geldi. Artçı deprem sayısı ise 50'yi aştı. Bölgeye yurdun dört bir yanından 418 arama-kurtarma personeli sevk edildiği belirtilen AFAD açıklamasında şunlar kaydedildi: "AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye bin 689 çadır, bin 656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında da bulunan AFAD, "Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır" çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi AFAD'ın deprem hazırlık toplantısında aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Tam haberi o anda aldık. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili kuruluşlarımız görev başındalar." Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz" dedi. Kınık, vatandaşların hasarlı olan binalara girmemelerini, AFAD ve valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlemelerini istedi. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ilk aşamada 6.5 olarak belirledi. Ardından 6.6 olarak düzeltti. Deprem sırasında yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki fayın kırıldığı, sarsıntının merkez üssüne yakın bölgede 7 büyüklüğünde hissedildiği kaydedildi. THY de depremin ardından Elazığ'a sevk edilen 300 kişilik AFAD ekibi için uçak tahsis etti.Depremin ardından çalışmaları takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Albayrak paylaşımında, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.Depremin ardından sokağa çıkan vatandaşlar, soğuk nedeniyle geceyi ateş yakarak geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece boyunca sıcaklığın -7 ila -12 derece civarında olacağını bildirdi. Malatya Valisi Aydın Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz" dedi.

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