Stresin saçları nasıl beyazlattığı çözüldü

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Biliminsanları stresin saçları nasıl beyazlattığı sorusuna bir yanıt bulduklarını açıkladı. Stresin saçların beyazlamasında etkili olduğu tahmin ediliyor ancak bu beyazlama sürecinin vücutta nasıl oluştuğu bilinmiyordu. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde şans eseri, yoğun stresin deriyi kontrol eden kök hücrelerini ve saç rengini etkilediği görüldü.İncelemeler sırasında tüyleri koyu renk olan bir farenin bir kaç hafta içinde tamamen beyaza döndüğü gözlemlendi. Harvard Üniversitesi araştırmacısı Prof. Ya-Cieh Hsu, "Saç ve ciltteki değişimlerin en büyük sorumlusunun stres olduğundan artık eminiz" dedi. Prof. Hsu, stresin insan bedenine olumsuz etkisinin olduğunu bilindiğini belirterek "Keşfimiz, stresin zarar verici etkisinin, tahmin ettiğimizden daha fazla olduğunu gösteriyor. Bir kaç gün sonra, pigment yenileyici kök hücreleri tamamıyla kaybolmuştu. Kök hücreler bir kere kaybolduğunda, pigment tekrardan yenilenemez. Bu sebeple hasar kalıcıdır" ifadesini kullandı. ABD'li ve Brezilyalı araştırmacılar bu bulguların, yaşlanmayla birlikte oluşan saç dökülmesini önlemede etkili olan ilaçların da geliştirilmesine yardımcı olacağını ifade etti.