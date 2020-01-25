Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) çalışma saatleri: 2020 TEB saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Türkiye Ekonomi Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri listesini sizler için derledik. TEB ile bankacılık işlemlerini şubelere giderek yapmak isteyenler mesai saatleri içerisinde bankalara gidebilmek için bazı soruların cevabını arıyor. TEB saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık gibi tüm soruların cevabına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 TEB çalışma mesai saatleri!

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubelerine giderek bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler mesai saatleri içerisinde bankada olması gerekiyor. Sabah açılış, öğle arası ve akşam kapanış saatleri listesine bakarak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TEB SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Birçok şubesi ve personeli ile hizmet veren TEB, mesai saatine sabah 09.00'da başlıyor. Öğle arası molasına ise 12.30'da çıkıyor. 13.30 itibariyle ise hizmet vermeye devam ediyor.

TEB SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

TEB, mesai saatine 09:00'da başlarken, akşam 17:00'da ise sona eriyor.

TEB MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

TEB çağrı merkezine ise 0850 200 06 66 numaralı telefon numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE TEB ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde TEB ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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