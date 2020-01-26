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Son dakika: 'nde korkunç olay!

İstanbul'dan kan donduran son dakika haberi! üzerinde araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, köprüden atlayarak intihar etti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.1.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay!

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.

Aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şüpheli, korkulukları geçerek intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ece A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Şüpheli Mehmet K'nin cesedi de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar açıklarında çıkarıldı.

Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay!
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