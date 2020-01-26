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'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık ettikleri ve gizlice görüntü çekerek bunları internet sitelerine sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.1.2020 13:04 ABONE OL
Amasya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince iki gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali U, Cengiz A. ve Mutlu Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptığı, fuhşa aracılık ettikleri ve gizlice görüntü çekerek bunları internet sitelerine sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Amasya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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