Son dakika: Elazığ ve Malatya'da şiddetli depremler! Dakika dakika Elazığ ve Malatya depremlerinde yaşananlar gelişmeler...

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55'teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sadece 13 dakika sonra 5.4, saat 21.17'de 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

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ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ



05:22: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03:53: AFAD: "Depremden sonra 1556 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur"

02:22: AFAD: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu"

00:28: AFAD: "Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44'e yükseldi

00:15: ELAZIĞ'DA ENKAZ ALTINDAKİ ANNE AYŞE YILDIZ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI.

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

20:43: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."

20:17: Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43'e yükseldi.

20:05: AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

20:00: AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

19:30: Elazığ Sivrice'de 5.1 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi.

17.47: Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanesindeki yaralıları ziyaret etti

17.47: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak."

17.20: 20. saatte Elazığ Mustafa Paşa'da bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

16.59: Kızılay, Twitter hesabından "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası oluşturduğumuz müdahale planı dahilinde bölgeye 206 Uzman Afet Personeli sevk ettik. 33 Öncü Haberleşme Aracı da ekiplerimize eşlik etti." açıklamasında bulundu.

16.40: Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'daki depremde 19 saat sonra mucize gibi kurtuluş kamerada

Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadına 19 saat sonra ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VERGİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI!

16.37: Hazine ve Maliye Bakanlığı: 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

16.29: AFAD duyurdu Deprem nedeniyle 81'i ağır, 134 binada hasar var

AFAD'DAN UYARI

15.12: AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz"

15.11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Elazığ'a indi. Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

14.35: AFAD'ın Twitter hesabından "Elazığ'da meydana gelen #deprem sonrası bölgeye 3.420 arama kurtarma personeli, 17 arama kurtarma köpeği ve 482 araç sevk edilmiştir. Şimdiye kadar 40 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır." açıklaması yapıldı.

14.11: 17 saat sonunda enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı.

13.34: Malatya 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı. 17 saat sonunda

12:54: Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Arama kurtarma ekiplerine sessizlikle destek olalım"

11.46: Bakan Süleyman Soylu: 39 kişi göçük altından sağ olarak kurtarıldı. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.Deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale çerçevesindeki adımlarımızı attık. Hem kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek hem bazen çıkan bilgi kirliliklerinin önüne geçebilmek için gerek bizler, gerek Cumhurbaşkanlığımız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı ve gittiğimiz yerlerde yaptığımız açıklamalarla kamuoyumuza sürekli olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik.

11.35: Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir kişi daha enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

11.20: Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabından "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." açıklamasını yaptı.

11.00: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sa

ENKAZDA UMUTLU BEKLEYİŞ

10.57: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlara şunları söyledi: "Sabırla inşallah çalışmalar devam ediyor. Burada dört tane daha ses duyuldu, bir tanesi alındı. Sessiz olacağız ve enkazın altındakilerin kurtarılmalarına biz de sessiz olarak yardımcı olacağız."

10:53: AFAD:"Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz bir kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır."

10.50: Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı.AFAD, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

10:43: Depremden 14 saat sonra bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Çıkarılan yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

Elazığ''da depremden 13 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı!

10:06: AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.





HAVADAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

09.37: MSB: Deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA İnsansız Hava Aracımızın yanı sıra bir adet İnsanlı Keşif Uçağımız da (İKU) havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi.



09.35: Mustafa Paşa Mahallesinde enkazda arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı.

Elazığ''da depremden 13 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı!





09.07: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.



09.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.





12 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

09.12: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.



08.21: AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı



07.55: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde mucize gibi kurtuluş anı kamerada! Saatler sonra böyle çıkarıldı...





07.35: Süleyman Soylu: Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor" - "İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyuldu ve çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerekiyor.





06:00: AFAD'dan yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

05:25: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir"



03.17: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.



03.09: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651'dir" denildi.



03.03: Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ'a ulaştırılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması "Çalışmalar yaptıkça tehlikeyi..."





03.01: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.37: Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.



02.35: İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'dan 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç deprem bölgesine hareket etti

02.25 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor.

AFAD'ın geceyarısı yaptığı açıklamaya göre, depremde Elazığ'da 13 kişi, Malatya'da 5 kişi olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. Elazığ'ın Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binada tüm gece boyunca kurtarma çalışmaları sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız

BAKANLARDAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Bakan Soylu, "Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi. Bakan Koca ise, "Ağır yaralıların 3'ü Malatya, 2'si Elazığ'da. Elazığ'da ikisi kalp krizinden 13 kişi, Malatya'da ise 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak ve helikopter ambulansımız da hazır halde gerektiğinde hizmet veriyor olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, "Artçı sarsıntılar devam ediyor, riskli binalara girmeyin." dedi.

AFAD depremden hemen sonra bölgeye hem arama kurtarma ekiplerini hem de yardım malzemelerini sevk etti. 28 ilden 418 arama kurtarma ekibiyle beraber 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye gönderildi.

DIŞARIDA SABAHLADILAR



6.8 büyüklüğündeki deprem hem merkez Elazığ'da hem de depremin hissedildiği civar illerde büyük paniğe yol açtı, halk sokaklara döküldü. Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Mardin dışında Hatay ve Adana, Mersin, Samsun, Niğde gibi şehirlerde de hissedildi. Deprem öte yandan Suriye, Irak ve İran gibi civar ülkelerde de hissedildi.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler!

DOĞU ANADOLU FAYI UYANDI

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ'da daha önce de bir deprem olmuştu. Bu bölge kritik bir bölge. Çünkü bu bölgede fay hattının gerilimi yüksek... Böyle bir depremin olabileceği bekleniyor ve öngörülebiliyordu. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Bekleniyordu ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Artçılar olacak.

* Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Bu fay üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu deprem fayın hareketlendiğini gösteriyor.

* Prof. Dr. Şerif Barış: Türkiye'de büyük deprem beklenen 15 riskli bölge var. Elazığ'daki fay zonu da o riskli bölgelerden biriydi. 2004 ve 2007'de de burada 5 büyüklüğünde depremler olmuştu. Son deprem büyük ve yıkıcı bir deprem. Ama Akhisar ve Ankara'daki depremlerle bir alakası yok. Üçü de birbirinden ayrı depremler. Etkileşim söz konusu değil. Elazığ'daki depremde Akhisar'dakinden 32 kat daha fazla enerji açığa çıktı. Çok uzaklardan hissedilmesi normal. Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem önlenemez ama zararı azaltılabilir. Bu da ancak deprem eğitimiyle olur.