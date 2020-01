‘Her türlü yardıma hazırız’

Elazığmerkezli yaşanan depremin ardından iş dünyası ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmek için teyakkuza geçti. İş dünyasının önde gelen örgütleri üyelerini seferber ederek kamudan bir destek talebi gelmesi halinde yardımları bölgeye ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı. Isınma ve barınma ile yiyecek-içecek malzemelerinin özellikle hazırlanması için çalışmalar yapan iş dünyası örgütlerinin başkanları "Devletimiz hemen müdahale etti. Kızılay ve AFAD çok güçlü bir koordinasyonla çalışıyor. Biz de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu tereddüt etmeden yerine getirmeye hazırız" dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, depremin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun aradığını söyledi. "Türkiye'deki 360 oda ve borsa başkanı ile iş dünyası dernekleri de arayarak 'Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' mesajı verdi" diyen Arslan, depremzedelere gerekli yardımların yapıldığını söyledi. Arslan, "Devletimiz çok hızlı bir reaksiyon gösterdi. Şu an için herhangi bir ihtiyacımız yok" diye konuştu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm illerdeki oda ve borsalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir" dedi. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB olarak 81 ildeki oda ve borsalar ile birlikte depremin etkilediği Elazığ ve Malatya için için harekete geçtiklerini belirtti.Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Elazığ'daki deprem nedeniyle olabilecek tüm ihtiyaçları için dernek ve üyelerin hazırlıklara başladığını söyledi. Aydın, devletin Elazığ'da görevinin başında olduğunu ve halkın ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Elazığ şubemizle sürekli irtibat halindeyiz" dedi.İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak depremin en fazla etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Elazığ'ın yaralarını sarmak için göreve hazırız" dedi. Her türlü maddi ve manevi sorumluluğu, devlet koordinasyonunda yerine getireceklerini aktaran Avdagiç, "Bölge halkımız, esnafımız ve tüccarımızın yanındayız. Devletimizin, bakanlıklarımızın deprem olduğu andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli kaynağımız oldu. İnanıyoruz ki devletimiz bölgedeki tüccar ve esnafımızın da normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri de alacaktır" diye konuştu. Avdagiç, "Acil olarak ısıtıcı, gıda çocuk bezi ve giyeceklerinden oluşan 20 İTO yardım TIR'ını yola çıkarıyoruz" dedi.TİM: İMKâNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İhtiyaç olduğunda devreye girmek için hazır ve teyakkuzda bekliyoruz. Yapılan yardımların ve ihtiyaç malzemelerinin koordineli olarak dağıtılması için organizasyonu yapan kamu kurumlarından talep ve talimat gelmesini bekliyoruz. Tüm imkânlarımızla bölgeye yardıma hazırız" açıklamasında bulundu.

