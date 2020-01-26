İşkenceci ve yağmacı çeteye operasyon

Antalya'nınManavgat ilçesinde bazı kişilerin bir iş yerine giderek kavga çıkardıkları bilgisi üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla C.Y., A.O., Z.D., M.C. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, ekstasy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin sentetik uyuşturucu madde ve sopa ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, bazı kişilerin dövüldüğü ve işkence yapıldığına dair görüntüler bulunması üzerine araştırma genişletildi. Şüphelilerin Ş.Ö. ve M.C.K.'ya işkence yaptıkları, zorla odaya kapattıkları ve işkence görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi.Jandarmanın evine gittiği M.C.K. yürüyemeyecek halde bulundu. Şüphelilerin, "Abi" diye hitap ettikleri C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, alacak verecek meselesi olanların alacaklarını tahsil ettikleri, mahkeme kurup kişilere ceza kestikleri, "Zaza" lakaplı A.O. ve "Çakır" lakaplı M.C.'nin C.Y.'den talimatla suç işlediği, "Deli" lakaplı Z.D. isimli kadının ise kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "yağma", 'işkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

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