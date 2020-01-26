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Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Annesi namaz kılarken…

’tan gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Elazığ’da önceki günlerde meydana gelen 6.8’lik depremin Kahramanmaraş’ta da hissedilmesi üzerine 40 yaşındaki Duran K. isimli şahıs eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Üngüt mahallesinde bulunan evlerinden çıkarak annesi Perihan K.’nın evine geçti. Burada bir süre zaman geçiren Duran K. isimli şahıs annesi namaz kıldığı esnada öyle bir olaya imza attı ki namazını bitiren anne Perihan K. gördüğü manzara karşısında dehşete uğradı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.1.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 22:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Annesi namaz kılarken…

'tan akşam saatlerinde gelen son dakika haberi duyanlarda şaşkına çevirdi. Akşam saatlerinde Serintepe mahallesinde meydana gelen olayda Elazığ'da önceki günlerde meydana gelen 6.8'lik depremin Kahramanmaraş'ta hissedilmesinin ardından eşi ve 3 çocuğuyla birlikte, annesinin evine gelen Duran K. isimli 40 yaşındaki bir süre sonra annesi Perihan K. namaz kıldığı esnada öyle bir şey yaptı ki namazını bitiren anne, gördükleri karşısında şoke oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Akılalmaz olay! Annesi namaz kılarken…
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