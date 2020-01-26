Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.1.2020 14:27 ABONE OL
Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, dün Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Gökhan Öztürk'ün ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN