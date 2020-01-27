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Evinizin yakınından geçiyor mu? 2020 Türkiye risk haritası ve , sayfası

'da gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye sorgulama hakkındaki araştırmalar da en üst seviyeye çıktı. Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin bölgede çeşitli illerde de hissedilmesi büyük panik yarattı. Tam bu noktada, 'Evimin altında var mı, oturduğum yerin riski bulunuyor mu?' sorularının yanıtı oldukça araştırılmaya başlandı. ve MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama ile oturduğunuz yerin, binanın ve bölgenin güvenli olup olmadığını, altından fay geçip geçmediğini kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Peki, 2020 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları haritası...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 14:18 ABONE OL
Evinizin yakınından fay hattı geçiyor mu? 2020 Türkiye deprem risk haritası ve AFAD, MTA fay hattı sorgulama sayfası

Elazığ Sivrice merkez üssünde 6.8 şiddetinde gerçekleşen ve can kayıpları ile yaralıların bulunduğu deprem büyük panik yarattı. Deprem nedeniyle oluşan göçüklerde kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, AFAD ve MTA fay hattı sorgulama en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, oturduğu bölgenin, evin ve binanın güvenli ve sağlam olup olmadığını deprem riski ve fay hatları haritası ile öğrenebiliyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI, DEPREME DAYANIKLI MI?

Yanıtı merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Bilindiği üzere, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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