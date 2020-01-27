Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı! Deprem İstanbul’da bazı ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Son dakika deprem haberi geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan verilere göre, İstanbul ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 5.5 km olarak paylaşılırken, depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Saat 12.33'te meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle Anadolu Yakası ve çevre ilçelerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar, sosyal medyada deprem paylaşımında bulundular.

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İstanbul'da korkutan bir deprem yaşandı. Paylaşılan verilere göre İstanbul Şile'de deprem meydana geldi. İstanbul ve Türkiye geneli son dakikalarda yaşanan deprem verilerine ulaşmak için deprem sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.