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Son dakika haberi: deprem ile sallandı! Deprem İstanbul’da bazı ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre Şile'de deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, İstanbul'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 13:25 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı! Deprem İstanbul’da bazı ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Son dakika deprem haberi geldi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan verilere göre, İstanbul ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 5.5 km olarak paylaşılırken, depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Saat 12.33'te meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle Anadolu Yakası ve çevre ilçelerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar, sosyal medyada deprem paylaşımında bulundular.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da korkutan bir deprem yaşandı. Paylaşılan verilere göre İstanbul Şile'de deprem meydana geldi. İstanbul ve Türkiye geneli son dakikalarda yaşanan deprem verilerine ulaşmak için deprem sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı! Deprem İstanbul’da bazı ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
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