Son dakika haberi: Annesi namaz kılarken tavana kendini astı! Kan donduran anlar...

Kahramanmaraş'tan akşam saatlerinde gelen son dakika haberi duyanlarda şaşkına çevirdi. Akşam saatlerinde Serintepe mahallesinde meydana gelen olayda Elazığ'da önceki günlerde meydana gelen 6.8'lik depremin Kahramanmaraş'ta hissedilmesinin ardından eşi ve 3 çocuğuyla birlikte, annesinin evine gelen Duran K. isimli 40 yaşındaki bir süre sonra annesi Perihan K. namaz kıldığı esnada öyle bir şey yaptı ki namazını bitiren anne, gördükleri karşısında şoke oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…