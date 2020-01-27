Londra’ya Türk eğitim teknolojileri damga vurdu

1985'ten beri Londra'da düzenlenen, bu yıl 146 ülkeden 800'ü aşkın şirketin katıldığı eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'a Türk okulları damga vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi bilim insanları liderliğinde Bahçeşehir Kolejleri teknoloji birimi tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel gibi teknolojik ürünler ve yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Metodbox fuarın en ilgi çeken ürünleri oldu. Teknoloji ve mühendisliği buluşturan fuarda, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Biz kendi öğretmenlerimizle, kendi Türk mühendislerimizle eğitimin içeriğini, teknolojisini üretiyoruz. Nitekim, eğitimcilerimizle, yaklaşık 100 kişilik AR-GE ekibimizle çalıştık, ürettik. Şimdi de ürettiklerimizi ihraç etmek istiyoruz" dedi.Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, "BAUSTEM merkezimizin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen, patenti alınan ve şirketi de kurulan LabStar ürünümüz, üniversitemizin AR-GE ve genç girişimciliğe olan desteğinin de gurur verici bir çıktısıdır. STEM Junior Kitap setimiz ve online hizmetçi öğretmen eğitimi programımız gibi özgün ürünler ile de AR-GE'ye dayalı üniversite-okul işbirliğini tanıtıyoruz. BAU GO ürünümüz ile tüm dünyayla yeni nesil online eğitim platformumuzu paylaşıyoruz" diye konuştu. SABAH

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