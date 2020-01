On Numara sonuçları 27 Ocak 2020 açıklandı! MPİ ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 27 Ocak On Numara çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde On Numara sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI 27 OCAK 2020 MPİ BİLET SORGULA

On Numara 27 Ocak çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.20'de çekildi ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;