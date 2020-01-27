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sonuçları 27 Ocak 2020 açıklandı! MPİ ile bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile 27 Ocak 2020 On Numara sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 27 Ocak On Numara çekilişi ile ilgili detaylar ve ekranı...

Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:22 ABONE OL
On Numara sonuçları 27 Ocak 2020 açıklandı! MPİ ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 27 Ocak On Numara çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde On Numara sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI 27 OCAK 2020 MPİ BİLET SORGULA

On Numara 27 Ocak çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.20'de çekildi ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;

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On Numara sonuçları 27 Ocak 2020 açıklandı! MPİ ile On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı
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