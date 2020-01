On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Şans oyunu tutkunları her hafta Pazartesi olduğu gibi bu hafta da kazandıran numaraları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçları sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere geçen haftaki kazandıran numaralar 7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlenmişti. Peki On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 27 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 27 Ocak 2020 On Numara çekilişi, bu akşam 21.15'te yapılacak ve akabinde açıklanacak. On Numara sonuçları belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.