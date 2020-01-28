Alkollü olduğu gerekçesiyle kesilen cezayı mahkemeye götürdü, ceza iptal edildi

Olay, 14 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesi 143'üncü Cadde'de meydana geldi. Bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Mehmet Altun'un kullandığı otomobil, saat 02.45 sıralarında trafik polislerince kontrol noktasında durduruldu. Alkolmetreyle yapılan ölçümde Mehmet Altun'a 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1128 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sonrasında olay yerine çağırdığı bir arkadaşının direksiyonuna geçtiği aynı araçla Isparta Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Altun, alkol testi yaptırdı. Testte kanındaki alkol miktarının '0' olduğu yönünde rapor verilen Altun, aynı günün sabahı Isparta 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne idari para cezası ile sürücü belgesine el konulması kararına itiraz etti.

