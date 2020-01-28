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'de yanan otomobili şoförü söndürdü

İstanbul 'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına şoförü koştu. Otobüs şoförü, söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 21:12 ABONE OL
Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü

Olay, geçtiğimiz günlerde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı Özel Halk Otobüsü ile Ümraniye'den Kadıköy istikametine seyir halinde olan Rıdvan Alpata, karşı şeritte duran bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldiğini gördü. Otobüsü durduran Rıdvan Alpata, yangın tüpünü alarak çaresiz kalan otomobil sürücüsünün yardımına koştu.

YANGIN SÖNÜDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE
Otobüs sürücüsü Alpata, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otobüs şoförünün çabası yolcular tarafından alkışlandı. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde, otomobilin motorun alev alması ve şoförünün yangın tüpünü alarak yanan aracı söndürmesi görülüyor.


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Ataşehir'de yanan otomobili otobüs şoförü söndürdü
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