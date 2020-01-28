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yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanık için 3 kez müebbet istemi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ile babası Orhan Aydoğmuş (56) ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Duyan'ın (54), 3 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:01 ABONE OL
Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanık için 3 kez müebbet istemi

Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan (fotoğraftaki), 18 yıl önce Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak, yaşamaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki babaevine yerleşti. Ramazan Duyan, tüm ısrarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü öğleden sonra köye geçti. Ramazan Duyan, saat 17.30 sıralarında, Isparta- Konya yolu Aşağıova mevkisindeki Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti. Ramazan Duyan ve Asiye Aydoğmuş arasında, iddiaya göre, 'eve dönme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Ramazan Duyan, olay yerinden ayrılırken, Asiye Aydoğmuş telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.

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Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanık için 3 kez müebbet istemi
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