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Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:05 ABONE OL
Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı.

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Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı
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