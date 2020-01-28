Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.
Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:57Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:05ABONE OL
Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı.