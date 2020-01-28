Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı

Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:05 ABONE OL