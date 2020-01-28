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Corona virüsünün 'den diğer ülkelere yayılma ihtimali var mı? Çin’den gelen kargolarla bulaşır mı?

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan , tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hapşırma ve öksürme gibi eylemler neticesinde havayla temas eden virüs, solunum yollarını etkisi altına alıyor. Sosyal medya başta olmak üzere virüsün ortaya çıkışı ile ilgili üretilen teoriler ve yapılan iddialar, Çin’in yanı sıra diğer ülkelerde de corona virüsünü bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Yerli ve yabancı basının son dakika haberleri arasında, corona virüsü ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor. Hızla yayılan ve ölümcül bir nitelik taşıyan virüse yönelik bulaşma ihtimali endişe yaratırken vatandaşlar, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki Çin’den gelen kargolarla corona virüsü bulaşır mı? Virüsün bulaşma ihtimali nedir?

Giriş Tarihi: 28.1.2020 13:05 ABONE OL
Corona virüsünün Çin'den diğer ülkelere yayılma ihtimali var mı? Çin’den gelen kargolarla corona virüsü bulaşır mı?

Ticaretin küresel bir hal alması ve alışveriş alışkanlıklarının büyük ölçüde internete doğru kayması çeşitli endişeleri de beraberinde getiriyor. İnternet alışverişinin yoğun olarak yapıldığı ticaret pazarlarından bir tanesi olan 'den satın alınan ürünlerin kargo paketiyle bulaşır mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başta Çin olmak üzere corona virüsü vakalarının görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişiler dikkatli olması yönünde uyarılırken Çin'den gelecek her türlü kargo vs. gibi ürünler de vatandaşlar için endişe yaratıyor.

CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.

CORONA VİRÜS KARGO PAKETİ İLE BULAŞIR MI?

Bazı bakteriler kuruluğa uzun süre dayanabilir ve canlılıklarını sürdürebilir. Virüsler ise hücre dışı kuru ortamlarda aktivitelerini çok çabuk yitirir. Bir virüs, infekte bir insanın çıkartılarıyla cansız bir eşyaya bulaştığı takdirde, aradan geçecek birkaç saat bile aktivitesini yitirmesi için yeterlidir. Böylece o virüs artık başka bir insana geçemez.

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Corona virüsünün Çin'den diğer ülkelere yayılma ihtimali var mı? Çin’den gelen kargolarla corona virüsü bulaşır mı?
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