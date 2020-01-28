Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler açıklamaları burada!

Bugün son olarak Manisa'da yaşanan ve birçok ilde hissedilen son dakika deprem haberi ile binlerce vatandaşın gözleri yeniden Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmakta olan listeye çevrildi. İnternet üzerinden ise "Deprem mi oldu?" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi Elazığ'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan afetin ardından birçok uzman tarafından farklı iddialar ortaya atılarak bu şiddetli sarsıntılarının devamının geleceği ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı. Peki, Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika açıklamaları burada!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, deprem anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde; dükkandaki avizelerin sağa sola sallandığı, çalışanların dışarı koştuğu ve sokakta bekledikleri anlar yer aldı.