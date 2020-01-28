Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler açıklamaları burada!

Bugün son olarak Manisa'da yaşanan ve birçok ilde hissedilen son dakika deprem haberi ile binlerce vatandaşın gözleri yeniden Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmakta olan listeye çevrildi. İnternet üzerinden ise "Deprem mi oldu?" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi Elazığ'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan afetin ardından birçok uzman tarafından farklı iddialar ortaya atılarak bu şiddetli sarsıntılarının devamının geleceği ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı. Peki, Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika açıklamaları burada!

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL LİSTE: DEPREM Mİ OLDU? 28 OCAK 2020