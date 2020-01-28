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mi oldu? ve ile son depremler açıklamaları burada!

Yaşanan son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip edilmeye ve araştırılmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada sıklıkla yaşanmaya devam eden şiddetli sarsıntılara bugün son olarak ’da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı ile vatandaşlar tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Birçok ilden hissedilen bu olayın hemen ardından ise binlerce kişi internet üzerinden ”Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Deprem mi oldu? ve 'ın son dakika açıklamaları burada!

Giriş Tarihi: 28.1.2020 17:49 ABONE OL
Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler açıklamaları burada!

Bugün son olarak Manisa'da yaşanan ve birçok ilde hissedilen son dakika deprem haberi ile binlerce vatandaşın gözleri yeniden Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak yayınlanmakta olan listeye çevrildi. İnternet üzerinden ise "Deprem mi oldu?" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi Elazığ'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan afetin ardından birçok uzman tarafından farklı iddialar ortaya atılarak bu şiddetli sarsıntılarının devamının geleceği ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı. Peki, Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika açıklamaları burada!

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL LİSTE: DEPREM Mİ OLDU? 28 OCAK 2020

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kırkağaç'ta tatlı satışı yapılan işletme ile kahvenin güvenlik kameralarına, deprem anı yansıdı. Görüntülerde, depremi hissedenlerin, panikle dışarı koştuğu anlar yer aldı. Soma'da ise avize satışı yapılan işletmenin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde; dükkandaki avizelerin sağa sola sallandığı, çalışanların dışarı koştuğu ve sokakta bekledikleri anlar yer aldı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler açıklamaları burada!
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