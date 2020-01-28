Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Eşinden ayrılan etti

İzmit’te, eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürülen pide restoranı işleten Mehmet Ç. (36), evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 16:34 ABONE OL
Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Olay, Akarca Mahallesi Kar Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Ç., bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini mutfaktaki doğal gaz borusuna astı.

Sabah saatlerinde çıktıktan sonra saat 11.00 sıralarında dönen ev arkadaşı A.A. (41), Mehmet Ç.'yi asılı buldu.

Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinden ayrılan pideci intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN