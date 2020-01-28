Eşinden ayrılan pideci intihar etti

Olay, Akarca Mahallesi Kar Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle bir süre önce ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mehmet Ç., bir arkadaşı ile birlikte kaldığı evde kendisini mutfaktaki doğal gaz borusuna astı.

Sabah saatlerinde çıktıktan sonra saat 11.00 sıralarında dönen ev arkadaşı A.A. (41), Mehmet Ç.'yi asılı buldu.

Aldığı bıçak ile ipi kesen A.A., daha sonra 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.