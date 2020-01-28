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Eylül’e çarpan servis şoförünün duruşması başladı

Kasım ayında okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki ’nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı. İçimiz yanıyor diyen , ”Okulun bahçesinde böyle bir ihmalin olmaması lazım. Suçlu sadece şoför değil. Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü. 6 yıl ile falan bitmez. Bunlardan şikayetçi ve davacıyım. Ömrümün sonuna kadar bu davayı sürdüreceğim” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:40 ABONE OL

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı. Davanın sanığı servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Küçükçekemece Adliyesine görülmeye başlanan duruşma öncesi Eylül'ün babası açıklamada bulundu.

"Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü"

İçimiz yanıyor diyen Baba Cahit Mirzaoğlu, "Allah hiç bir anneye babaya evlat acısı vermesin. Burada içimiz yanıyor. Kızım sağlam bir şekilde okula gidiyor. Oradan cenazesi geliyor. Bunu kabullenemiyorum. Bu bir cinayettir. Okulun bahçesinde böyle bir ihmalin olmaması lazım. Suçlu sadece şoför değil. Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü. 6 yıl ile falan bitmez. Burada en büyük kusurlu okul yönetimi. Bunlardan şikayetçi ve davacıyım. Ömrümün sonuna kadar bu davayı sürdüreceğim. Tabi adalet önünde. Adalet varsa, hak hukuk, savcılardan, hakimlerden herkesin ağır bir şekilde ceza almasını istiyorum. Okulun bahçesinde olmaz. Bu başka bir çocukta olabilirdi. Çocuklarımızın hiç can güvenliğini düşünmeden yapılan bu hatalar zinciri. Eylül sokakta veya caddede can vermedi. Devletin okulunun bahçesinde can verdi. Burada büyük bir ihmal var, bunu kabullenemiyoruz.

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Eylül’e çarpan servis şoförünün duruşması başladı
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