İş insanı, eşinin gözü önünde intihara teşebbüs etti

İntihar teşebbüsü dün öğle saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Otel zinciri sahibi Uğur M., eşi Bihter M. ile 35 ST 707 plakalı otomobiline bindi. Beraberinde koruması da bulunan Uğur M., şoförüne aracı yol kenarına çekmesini söyledi. Şoför, otomobili deniz kenarında park ettikten sonra korumayla birlikte araçtan indi. Uğur M., eşinin gözleri önünde cebinden çıkardığı tabancasını göğsüne ateşledi.

EŞİ ŞOK OLDU

Kadının çığlıkları üzerine otomobile dönen şoför ve koruma, iş insanını araçla hastaneye götürdü. Yol boyunca Bihter M.'nin kalp masajı yaparak hayata tutunmasını sağladığı Uğur M., özel hastanede tedavi altına alındı. Kurşunun M.'nin akciğerine isabet ettiği, yapılan müdahalelerin ardından iş insanın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.