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'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile 'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:04 ABONE OL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da sağanak bekleniyor
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