Odeabank çalışma saatleri! Odeabank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Odeabank şubelerine gitmeden önce çalışma saatleri listesine göz atmak isteyen kişiler doğru yerdeler. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mesai saatlerini sizler için derledik. Odeabank saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları arama motoru üzerinde sık sık araştırılıyor. 2020 Odeabank mesai saatleri listesi ile bu bilgileri öğrenebileceksiniz.

ODEABANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Odeabank müşterileri bankacılık işlemlerini en yakın şubelere giderek halletmeden önce çalışma saatlerine de göz atmadan yola koyulmuyor. Açılış kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar doğru yerdeler. Odeabank'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre çalışma saatleri listesini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ODEABANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Odeabank şubeleri hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlıyor. 12.30 – 13:30'da yapılan molanın ardından mesaiye devam ediyor.

ODEABANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Odeabank çalışma saatlerine göre 09.00'da başlayan mesai saati 17:00'da ise sona eriyor. Odeabank, hafta sonları ise hizmet vermiyor.

ODEABANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bankacılık işlemlerinden bazılarını şubelere gitmeden de yapabilme imkanı olan müşteriler 444 8 444 numarasını arayarak müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebilirler.

RESMİ TATİLLERDE ODEABANK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Odeabank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 HALK BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

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