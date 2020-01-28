2020 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? Resmi tatiller takvimi: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?

Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan 2020 resmi tatil günleri araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda eğitime ve işe mola vermek şimdiden tatil planları yapmak isteyenler için bu başlık altında 2020 resmi tatil günlerini derledik. Aynı zamanda Kurban, Ramazan, Cumhuriyet bayramı, 23 Nisan gibi dini ve milli bayramların hafta sonuna gelip gelmediği de merak konusu. Peki, 2020 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE
Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini bayramı 2020 Ramazan Bayramı. 2019 yılında Ramazan Bayramı çalışanlar için uzun bir tatil sağladı. 3 Haziran Pazartesi 2019 tarihinde başlayan 2019 Ramazan Bayramı tatili 2020 yılında 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü ile başlayacak. 2020 Ramazan Bayramı'nın Cumartesi günü başlaması nedeniyle tatil geçen yıla göre daha kısa sürecek.
2019 Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi arefe günüyle başlamıştı. 2020 Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz 2020 Cuma, 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi olmak üzere 4 gün tatil fırsatı bulunuyor.