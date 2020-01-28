Uzmanlardan Elazığ depremi sonrası son dakika uyarısı! Uzun zamandır konuşulan İstanbul depremi...

2020 yılının başlangıcından bu yana Türkiye genelinde ciddi sarsıntılar yaşandı. Bunlardan öne çıkan iki tanesi, acı kayıplar verdiğimiz 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremi ve 5.8 büyüklüğündeki Manisa depremiydi. Pazartesi öğle saatlerinde de Ankara ve İstanbul deprem ile sallandı. Peki, bu depremler ne anlama geliyor? Deprem uzmanlarından bu konu hakkında farklı yorumlar geliyor. Elazığ'daki afet sonrası yapılan açıklamalardan en çok dikkat çekeni yer kabuğu kırılması ve deprem haritası ile Elazığ depreminin sinyal verdiği açıklaması olmuştu. Haberimizde, üniversitelerde konu üzerine çalışmalar yapan akademisyen ve bilim insanları ile birlikte, deprem uzmanları yorumları ve tahminlerini derledik. Yapılan flaş açıklamalar, aynı zamanda depreme karşı uyarılar da içeriyor.

ELAZIĞ SONRASI İSTANBUL VE ANKARA DEPREM İLE SALLANDI

Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Elazığ tama anlamıyla doğal afeti yaşadı. 35'in üzerinde can kaybının ve yüzlerce yaralının olduğu deprem sonrasında bugün de İstanbul ve Ankara deprem ile sallandı. İstanbul deprem ile saat 12.33'te sallandı ve merkez üssü Şile olarak açıklandı. Bu sarsıntıdan kısa süre önce, saat 11.03'te 2.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bunlardan kısa bir süre sonra Ankara'daki deprem saat 13:51'de Akyurt Ahmetadil merkez üssünde gerçekleşti ve büyüklüğü 3.9 olarak paylaşıldı.

DEPREM UZMANLARINDAN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanları, konu üzerine flaş açıklamalarda bulundular. İşte uzmanlardan, yorumlar, tavsiyeler ve yer hareketine ilişkin açıklamalar…