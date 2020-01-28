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uzmanı Dr. Yazgan'dan son dakika deprem fay hattı açıklaması geldi! Eğer Marmara'daki fay bir anda patlayacaksa...

Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremin ardından hem Elazığ'da hem de Malatya'da yardım çalışmaları sürüyor. İstanbul'da dün gerçekleşen 3.1'lik depremin ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye’nin aktif ve kırılmamış fay hatlarının geçiş güzergahında olması ile aktif kuşağında bulunan ülkelerin arasında olması sonucunda zaman  zaman Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hatlarında meydana gelen kırılmalar sonucunda büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. Fay hatlarında gerek kara üzerinde gerekse denizlerde meydana gelen depremlerin yakınlarında bulunan ülkelerdeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar sarsıntılardan yoğun şekilde etkileniyor. Öte yandan en son ülkemizde meydana gelen Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından pek çok üniversiteden konu üzerinde uzmanlığı bulunan ve araştırmalarını sürdüren öğretim görevlilerinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan, son depremlerin ardından Marmara denizindeki sismik faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada korkutan detaylara yer verdi. İşte deprem uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan’ın yaptığı o açıklama ve diğer son dakika gelişmelerine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 11:57 ABONE OL
Deprem uzmanı Dr. Yazgan'dan son dakika deprem fay hattı açıklaması geldi! Eğer Marmara'daki fay bir anda patlayacaksa...

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş doğrultuları üzerinde bulunması ve kuşağında bulunan ülkeler arasında yer alması nedeniyle ülkemiz ve çevre ülkelerde gerek merkez üssü kara üzerinde olan gerekse denizlerde etkili olan büyük orta ve küçük şiddetli depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. Son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkım yaşanması ve vatandaşlarımızın göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmelerinin ardından çeşitli üniversitelerin deprem konusunda uzmanlaşmış olan öğretim görevlilerinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan, Elazığ ve Malatya depreminin ardından korkutan bir açıklamada bulundu. İşte deprem uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan'ın son dakika açıklamasından detaylar…

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Deprem uzmanı Dr. Yazgan'dan son dakika deprem fay hattı açıklaması geldi! Eğer Marmara'daki fay bir anda patlayacaksa...
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