Son dakika haberi: Aksaray'da Corona virüsü şüphesi ile 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla Asya, Amerika ve Avrupa'da yer alan bazı ülkelerde yaşayan kişilerde belirtileriyle kendisini gösteren coronavirus hastalığına ilişkin ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belirtileri arasında bulantı, kusma, ateş ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar bulunan coronavirus hastalığın belirtilerini kendisinde gören vatandaşların derhal sağlık kuruluşlarına giderek muayene olması ülke genelinde yayılmasının önüne geçilmesi açısından önem arz ediyor. Öte yandan başlangıç olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Amerika, Fransa gibi ülkelerde vaka sayılarının her geçen gün arttığı koronavirüs, ülkemizin o ilinde de ortaya çıktı. Belirtileri taşıyan 12 kişi ise derhal hastaneye kaldrıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

AKSARAY'DA CORONAVIRUS PANİĞİ! 12 KİŞİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ...

Amerika, Fransa ve Asya ülkelerinin ardından Türkiye'de Aksaray ilinde bulunan 12 kişi hastalık belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Haberin detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz...