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haberi: 'da Corona virüsü şüphesi ile 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Wuhan'da ortaya çıkan ve 100'den fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsü hakkında bilgileri geliyor! Baş dönmesi, bulantı, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalığı erken teşhis edilerek sağlık kuruluşlarında hızlıca gerekli tedbir alınması bulaşıcılık yönü oldukça fazla olan bu virüsün daha da yayılmaması açısından hayati önem taşıyor. Öte yandan dünya üzerinde özellikle Asya ülkeleri ve Amerika ile bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkarak gün geçtikçe vaka sayısı artan koronavirüs hastalığı ülkemizin o ilinde de ortaya çıktı. Hastalığın belirtilerini taşıyan 12 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Aksaray'da Corona virüsü şüphesi ile 12 kişi hastaneye kaldırıldı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla Asya, Amerika ve Avrupa'da yer alan bazı ülkelerde yaşayan kişilerde belirtileriyle kendisini gösteren coronavirus hastalığına ilişkin ülkemizde gelişmeleri yaşanıyor. Belirtileri arasında bulantı, kusma, ateş ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar bulunan coronavirus hastalığın belirtilerini kendisinde gören vatandaşların derhal sağlık kuruluşlarına giderek muayene olması ülke genelinde yayılmasının önüne geçilmesi açısından önem arz ediyor. Öte yandan başlangıç olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Amerika, Fransa gibi ülkelerde vaka sayılarının her geçen gün arttığı , ülkemizin o ilinde de ortaya çıktı. Belirtileri taşıyan 12 kişi ise derhal hastaneye kaldrıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

AKSARAY'DA CORONAVIRUS PANİĞİ! 12 KİŞİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ...

Amerika, Fransa ve Asya ülkelerinin ardından Türkiye'de ilinde bulunan 12 kişi hastalık belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Haberin detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz...

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Son dakika haberi: Aksaray'da Corona virüsü şüphesi ile 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
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