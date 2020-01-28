Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı

Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksi şoförü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27 Ocak 11.00 sıralarında Esenyurt'ta bir otelin önünde turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan ticari taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 34 TCA 95 plakalı taksinin şoförü E.G'yi yakaladı.

Şüpheliye, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132, belediyenin verdiği çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan bin 228 lira olmak üzere toplam bin 360 lira ceza kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi.

Ayrıca aracın, Ticari Taksinin Çalışma Ruhsatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce süresiz iptal edildi.

Durdurulan turizm şirketinin 34 CBM 474 plakalı araç sürücü M.A.A'nın şüpheliden şikayetçi olduğu ve yarın polise müracaat edeceği öğrenildi.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü E.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine teslim edildi.