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Adım adım hazırlama rehberi: Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir, nerede bulunmalı?

Hemen hemen her doğal afet için kullanılabilecek ve hayati bir öneme sahip olan , Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından da en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, doğru malzemeler ile deprem çantası hazırlamak oldukça önemlidir. Tam bu noktada da, ' ve içinde neler olur?' sorusunun yanıtı ilk kez bunu yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bir deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede bulunmalı ve içinde neler olmalı? İşte, bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 19:43 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 19:44 ABONE OL
Adım adım deprem çantası hazırlama rehberi: Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir, nerede bulunmalı?

Elazığ'da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli konular araştırılmaya başlandı. Bunların başında deprem çantası geliyor. Hemen hemen her doğal afette işe yarayacak ve hayati öneme sahip olan bu deprem çantası, doğru malzemeler ile titiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu noktada, ilk kez bunu yapacak olan vatandaşlar 'Deprem çantası nasıl hazırlanır, nerede bulunmalı?' sorusuna yanıt arıyor. AFAD bilgileri ile deprem çantası hazırlama, bulundurma ve içerisinde olması gereken malzemeler listesini sizler için derledik.

DEPREM ÇANTASI NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur?

DEPREM ÇANTASI NEREDE BULUNMALI?

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

DEPREM ÇANTASI İÇİNDE NELER OLMALI?

Gıda

  • Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

  • Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
  • Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diplomalar
  • Pasaport, banka cüzdanı vb.
  • Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

  • İç çamaşırı
  • Çorap
  • Yağmurluk
  • İklime uygun giysiler

Su

  • Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

  • Sabun ve Dezenfektanlar
  • Diş fırçası ve macunu
  • Islak mendil
  • Tuvalet kâğıdı
  • Hijyenik ped

Diğer malzemeler

  • İlk yardım çantası
  • Uyku tulumu veya battaniye
  • Çakı, düdük, küçük makas
  • Kâğıt, kalem
  • Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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