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Hac için 18 bin boş kontenjan

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Hac için 18 bin boş kontenjan
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu belirtti. Şahin, "Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilan edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kuradan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek." dedi. Şahin, "Umre başvurularında bu sene hedefimiz 400 bin kişiydi. Çok şükür bugün itibarıyla bu hedefimize ulaşma noktasında çok ciddi bir ışık görüyoruz. Geçen yıldan bu zamana umre maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. 200 dolara yakın umre vizelerine gelen ek vergiler, zamlar ve sigorta bedelleri oldu. Dolayısıyla, umrede geçen yıldan bu yıla ciddi bir maliyet farkı var" diye konuştu. AA
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Hac için 18 bin boş kontenjan
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