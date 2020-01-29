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toplanma alanları listesi: Deprem ve afet anında İstanbullular nerede toplanacak?

toplanma alanları yapılan son açıklama ile gündemdeki yerini aldı. Yurdumuzda yaşanan şiddetli sarsıntıların özellikle de ’da birçok vatandaşımızın vefat etmesine neden olan afetin ardından tedirgin olan vatandaşlar konuya daha hassas bir şekilde yaklaşmaya başladı. ’nin son olarak 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirlemesi ile vatandaşlar afet anında toplanılması gereken güvenli yerleri merak etti. Risk Yönetimi ve , alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı. Peki, İBB neresi? Deprem anında İstanbullular nerede toplanacak? İşte açıklanan o yerler ve sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:08 ABONE OL
İstanbul deprem toplanma alanları listesi: Deprem ve afet anında İstanbullular nerede toplanacak?

Afet anında vatandaşların can güvenliği için belirlenen İstanbul deprem toplanma alanları İBB tarafından vatandaşlara duyuruldu. Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği vatandaşlara duyurulurken binlerce kişi son zamanlarda yurtta yaşanan şiddetli sarsıntılar nedeniyle yaşadıkları tedirginliklerin ardından araştırmalara başladı. Peki, İBB İstanbul deprem toplanma alanları neresi? Deprem anında İstanbullular nerede toplanacak? İşte açıklanan o yerler…

İBB İSTANBUL DEPREM TOPLANMA ALANLARI!

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Ayrıca bir sonraki sayfamızda yer alan linke tıklayarak da sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

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İstanbul deprem toplanma alanları listesi: Deprem ve afet anında İstanbullular nerede toplanacak?
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