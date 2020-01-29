Kuveyt Türk çalışma mesai saatleri! 2020 Kuveyt Türk saat kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Kuveyt Türk'ün açılış ve kapanış saati müşterileri tarafından arama moturu üzerinde sık sık araştırılıyor. Bankacılık işlemlerini şubelere giderek yapaca olan vatandaşlar mesai saatleri içerisinde bankaya gidebilmek için bazı soruların da cevabını arıyor. Kuveyt Türk saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların yanıtı için doğru yerdesiniz. Peki, hafta içi her gün sayısız şube ve personeli ile hizmet veren Kuveyt Türk saat kaçta açılır, kapanır, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık oluyor? İşte 2020 çalışma saatleri!

KUVEYT TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kuvyt Türk'ün çalışma saatleri müşterileri tarafından banka ile ilgili en çok araştırılan konuların başında geliyor. Hafta içi her gün sayısız şubesi ve personelleri ile hizmet veren bankanın açılış ve kapanış saatlerini buradan öğrenebilirsiniz. Bankaya gitmeden önce belirtilen saatlerde orada olabilmek için çalışma saatleri listesine haberimizden göz atabilirsiniz.

İşte 2020 Kuveyt Türk açılış ve kapanış saati;

KUVEYT TÜRK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Kuveyt Türk, hafta içi her gün hizmet verirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise tıplı tüm bankalar gibi resmi tatil oluyor. Banka mesaiye 08.30'da başlıyor ve 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.1 saatlik aranın ardından 13.30 itibariyle ise hizmete yeniden devam ediyor.

KUVEYT TÜRK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Mesaiye 08.30'da başlayan banka 17.00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bu saatler içinde gişe işlemleri veya bireysel müşteri hizmetleri ile tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

İşlemlerini şubelere gitmeden müşteri temsilcisi ile yapmak isteyenler 444 0 123 numarasını tuşlayabilirler. Bu numarayı tuşladıktan sonra ise operatör yardımı ile müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE KUVEYT TÜRK ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Kuveyt Türk ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 HALK BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ! VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA MESAİ SAATLERİ: GARANTİ BBVA KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!