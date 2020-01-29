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sonuçları 29 Ocak açıklandı! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı ve tam liste sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana, Milli Piyango çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 29 Ocak ve sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 29.1.2020 20:17 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları 29 Ocak açıklandı! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı ve tam liste sorgulama ekranı

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 29 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Ocak ayının üçüncü büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI 29 OCAK

Milli Piyango çekilişi bu akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden yapıldı ve akabinde açıklandı!

Çekiliş sonuçları kapsamında sıralı tam liste bilet sorgulama hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango sonuçları 29 Ocak açıklandı! MPİ ile Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı ve tam liste sorgulama ekranı
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