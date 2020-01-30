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2020 ne zaman? kaç gün olacak?

tarafından 2020 dini günler takviminde tarihi yer aldı. Milyonlarca vatandaşlar yurt içi yurt dışı seyahat planları yapmaya başladı. Tatil öncesi fırsatları değerlendiren vatandaşlar tatil günlerini merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda tatil yapmak ve aileleri ziyaret etmek için kaçırılmaz fırsat olacak. Bayram tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte tatil beklentisi artıyor. Peki Bayramı ne zaman? kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 30.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 08:58 ABONE OL
Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin merakla beklediği 2020 için geri sayım sürüyor. Bayram tatilini iple çeken vatandaşlar tarafından 2020 dini günler takvimine bakıyor. Her sene olduğu gibi bu senede fazladan tatil beklentisi yaşanacak. Hem öğrenciler hem veliler yaz tatilini fırsata çevirmek için yurt içi yurt dışı fırsatlarını değerlendirecek. Kurban Bayramı hicri takvim ile miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle her yıl 11 günlük farkla kutlanmaktadır. Peki ? Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Diyanet 2020 Kurban Bayramı tarihlerini duyurdu. Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Kurban Bayramı tarihine ve tatil günlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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