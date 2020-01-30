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başlıyor? (?) 2020 dini günler takvimi belli oldu

başlıyor? sorusu binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayının son günlerinde olduğumuz bu tarihlerde önemli dini ve milli günler vatandaşların merak konusu haline geliyor. Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu günlerde binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan’ı içine alan üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi ’in 2020 dini takviminde yer aldı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2020 Diyanet dini günler takvimi (?)

Giriş Tarihi: 30.1.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 17:22 ABONE OL
3 aylar ne zaman başlıyor? Kandil ne zaman? Diyanet 2020 dini günler takvimi belli oldu

İslam alemi büyük bir heyecanla ? Sorusuna yanıt arıyor. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içerisine alan üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. 2020 dini takvim günlerini resmi sitesinde duyurdu. Bin aydan daha hayırlı günlerden üç aylarda vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirecek ve bol bol dualar edecek. Peki 3 aylar ne zaman başlıyor? ? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

3 AYLAR NE ZAMAN? 2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Recep, Şaban ve önemi oldukça fazladır. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kandil ne zaman? İşte o tarihler…

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3 aylar ne zaman başlıyor? (Kandil ne zaman?) Diyanet 2020 dini günler takvimi belli oldu
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