3 aylar ne zaman başlıyor? (Kandil ne zaman?) Diyanet 2020 dini günler takvimi belli oldu

İslam alemi büyük bir heyecanla 3 aylar ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içerisine alan üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Diyanet 2020 dini takvim günlerini resmi sitesinde duyurdu. Bin aydan daha hayırlı günlerden üç aylarda vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirecek ve bol bol dualar edecek. Peki 3 aylar ne zaman başlıyor? Kandil ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi!

3 AYLAR NE ZAMAN? 2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Müslüman için yılın bazı günleri, ayları veya dönemleri kutsaldır. Özellikle "üç aylar" olarak tabir edilen aylar içerisindeki Recep, Şaban ve Ramazan ayı önemi oldukça fazladır. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kandil ne zaman? İşte o tarihler…