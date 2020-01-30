Albaraka Türk Katılım Bankası mesai çalışma saatleri: 2020 Albaraka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Bankaların çalışma saatleri listesi müşterilerin en çok araştırdığı konulardan da bir tanesi durumunda. Albaraka Türk Katılım Bankası da o bankalar arasında yer alıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası çalışma saatleri listesi ile açılış ve kapanış saatlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Albaraka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık oluyor? İşte bankanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre açılış ve kapanış saatleri!

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre 2020 çalışma saatleri listesini aşağıdan öğrenebilirsiniz. Hafta içi her gün hizmet veren bankanın güncel mesai saatleri şöyle;

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Albaraka Türk, hafta içi her gün hizmet verirken, Cumartesi ve Pazar günleri ise tıpkı tüm bankalar gibi resmi tatil oluyor. Banka mesaiye 08.30'da başlıyor ve 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.1 saatlik aranın ardından 13.30 itibariyle ise hizmete yeniden devam ediyor.

ALBARAKA TÜRK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Mesaiye 08.30'da başlayan banka 17.00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bu saatler içinde gişe işlemleri veya bireysel müşteri hizmetleri ile tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

ALBARAKA TÜRK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

İşlemlerini şubelere gitmeden müşteri temsilcisi ile yapmak isteyenler 0850 222 555 6 numarasını tuşlayabilirler. Bu numarayı tuşladıktan sonra ise operatör yardımı ile müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE ALBARAKA TÜRK ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde Albaraka Türk ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır

1 Ocak Yılbaşı 23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ramazan Bayramı 15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kurban Bayramı 30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı 29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

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